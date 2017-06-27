"Мы просто общались". В Воркуте медсестру уволили за пьянство на работе

Женщина, которая пришла в городскую больницу навестить тяжело больного брата, сняла на телефон беседу с одной из медработниц. Той, по всей видимости, было трудно справляться и со своей работой, и с языком.

Жительница Воркуты Татьяна М. пришла в городскую больницу, чтобы навестить тяжело больного брата и застала персонал отделения пульмонологии совершенно пьяным. Об этом сообщает паблик Mash. По словам женщины, все четыре медсестры с трудом держались на ногах. Татьяна сняла разговор с одной из них на телефон, а затем вызвала врачей и полицию.

— Мы с вашей невесткой просто общались с восьми до трёх, — только и смогла выговорить медик.

Персонал больницы заставили пройти проверку на алкотестере, и у одной из медсестер оказалось одно промилле алкоголя. Женщину уволили на следующий день. Общий стаж её работы к тому моменту составил 10 лет.