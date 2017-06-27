"Питер Пэн" из Хорватии сыграл ходока в "Игре престолов"

Молодой человек выглядит как минимум на 10 лет моложе. В популярной саге он сыграл ребёнка.

Томислав Юрчек из Хорватии выглядит значительно моложе своих 23 лет. У него сбой в гипофизе, который контролирует рост и старение. Поэтому сейчас молодой человек, который работает в сфере IT, не может купить алкоголь без документов.

В 2015 году он разместил в "Фейсбуке" фото со съёмок "Игры престолов". Судя по снимку, молодой человек сыграл в нашумевшей саге ходока. Из-за внешнего вида ему дали только роль ребёнка. "Вестерос мой", — подписал фото молодой человек.

При этом сам молодой человек говорит, что основная сложность у него возникает на этапе покупки различных товаров. К примеру, продавцы отказываются продавать ему алкоголь и сигареты без предоставления документов.