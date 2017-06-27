Следователи нашли у Кирилла Серебренникова квартиру в Берлине за 300 тысяч евро

Согласно полученным данным, в хищениях "Седьмой студии" участвовало 160 фирм-"помоек".

Следствие обнаружило у Кирилла Серебренникова квартиру в Германии. Как сообщает телеграм-канал Mash, недвижимость в Берлине обошлась российскому режиссёру в 300 тысяч евро. Квартира была куплена 9 мая 2012 года, когда Минкульт занимался финансированием "Седьмой студии".

Также удалось установить схемы вывода бюджетных денег по фиктивным договорам на оказание услуг. Судя по документам, "Седьмая студия" закупала бумагу, подарочные наборы, алкоголь, но договоры оказались левыми, никаких услуг получено не было.

В фиктивном документообороте было замешано 160 фирм-"помоек". Теперь следствие выясняет, на что именно ушли выведенные деньги.

Напомним, что художественный руководитель "Гоголь-центра" проходит свидетелем по уголовному делу о хищении 200 миллионов рублей. В мае в театре прошли обыски. По данным силовиков, с 2011 по 2014 год руководство некоммерческой организации "Седьмая студия" использовало выделенные бюджетные средства не по назначению.