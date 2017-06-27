Пассажир устроил истерику из-за "индейки по-армянски" на рейсе в Азербайджан

Пассажир самолёта, который направлялся в Азербайджан, устроил истерику из-за меню. Как сообщает телеграм-канал Mash, мужчина в агрессивной манере потребовал от стюардесс объяснить, почему ему на рейсе в столицу Азербайджана Баку предложили "индейку с рисом по-армянски". Всё происходящее пассажир снимал на телефон.

Пассажир настойчиво требовал от бортпроводниц объяснить, знают ли они, в какую страну направляется самолёт. При этом стюардессы не вступали в конфликт с мужчиной, спокойно предлагая переговорить со старшим бортпроводником. Остальные пассажиры никакого неудовольствия от наличия в меню "индейки по-армянски" не высказывали.

Инцидент произошёл на борту самолёта "Аэрофлота". Стоит отметить, что в авиакомпании Azerbaijan Airlines уже обратились к российскому авиаперевозчику с просьбой переименовать блюдо "индейка по-армянски", чтобы избежать последующих инцидентов.

Конфликт Армении и Азербайджана из-за Нагорного Карабаха начался в 1988 году, когда населённая преимущественно армянами Нагорно-Карабахская автономная область заявила о выходе из Азербайджанской ССР. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках минской группы ОБСЕ. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.