Власти Сирии опровергли заявления США о готовящейся химатаке

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Власти Сирии опровергли заявления США о готовящейся химатаке

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Столицы Сирии город Дамаск. Фото: ©РИА Новости/Михаил Воскресенский

Сирийские власти опровергли сообщения представителей Белого дома США о подготовке в Сирии атаки с использованием химического оружия. Дамаск заявил, что он не намерен применять химическое оружие ни при каких условиях и никогда этого не делал. Информацию об этом опубликовало агентство Ассошиэтед Пресс со ссылкой на госминистра по делам национального примирения Сирии Али Хайдара.

— Эти обвинения предвещают новую дипломатическую кампанию против Сирии в ООН, — заявил министр.

Как ранее сообщал Лайф, американские власти распространили заявление, согласно которому сирийские войска якобы готовятся провести атаку отрядов оппозиции при помощи химического оружия. В Кремле на это заявление отреагировали скептически, отметив, что считают невозможным возлагать ответственность на сирийские вооружённые силы.

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