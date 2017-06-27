Власти Сирии опровергли заявления США о готовящейся химатаке

Сирийские власти опровергли сообщения представителей Белого дома США о подготовке в Сирии атаки с использованием химического оружия. Дамаск заявил, что он не намерен применять химическое оружие ни при каких условиях и никогда этого не делал. Информацию об этом опубликовало агентство Ассошиэтед Пресс со ссылкой на госминистра по делам национального примирения Сирии Али Хайдара.

— Эти обвинения предвещают новую дипломатическую кампанию против Сирии в ООН, — заявил министр.

Как ранее сообщал Лайф, американские власти распространили заявление, согласно которому сирийские войска якобы готовятся провести атаку отрядов оппозиции при помощи химического оружия. В Кремле на это заявление отреагировали скептически, отметив, что считают невозможным возлагать ответственность на сирийские вооружённые силы.