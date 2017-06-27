Жириновский назвал крайней мерой блокировку Telegram

Лидер ЛДПР также отметил, что блокировать мессенджер можно только в исключительных случаях и рассказал о том, какие каналы интересны лично ему.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский уверен, что блокировка Telegram является крайней мерой, которая приемлема только в крайнем случае. Но он отметил, что и опасения правоохранительных органов нужно понять.

— Мне, например, интересны исторические источники. Мы все с удовольствием пользуемся возможностью черпать информацию, — отметил Владимир Жириновский.

При этом политик отметил, что правоохранителей необходимо понять. Как подчеркнул Жириновский, мессенджеры полностью анонимны, получить доступ к переписке невозможно. Это быстро поняли и террористы. Данный вопрос волнует не только РФ, но и США, Великобританию, Германию.