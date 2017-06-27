Леонтьев сообщил, что хакерская атака не повлияла на работу "Роснефти"

Также пресс-секретарь компании выразил надежду, что инцидент не связан с текущими судебными процессами в отношении АФК "Система".

Совершённая хакерами атака на внутренние серверы "Роснефти" была очень мощной, однако существенно не повлияла на работу компании. Об этом Лайфу заявил пресс-секретарь компании Михаил Леонтьев, отметив, что в организации готовят материалы, которые будут переданы в правоохранительные органы для проведения расследования.

Леонтьев также не стал выдвигать никаких предположений по поводу инициаторов атаки.

— У нас подозрений никаких нет. Мы надеемся, что это никак не связано с текущими судебными процедурами. Больше ничего добавить не можем, — сказал он, подчеркнув, что виновные должны понести ответственность за инцидент.

— Мы являемся одной из стратегических компаний, и такого рода вещи шутками не являются, — отметил он. — Это серьёзная вещь, которая должна быть расследована, виновники должны быть установлены, и в отношении них должны быть предприняты соответствующие меры.

Ранее Лайф сообщал о том, что хакеры атаковали серверы "Роснефти".