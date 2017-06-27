Басурин об убийстве главы спецназа ГУР: Это внутриукраинские разборки

По мнению представителя Минобороны ДНР, в ситуации также могли быть замешаны деньги.

Представитель Минобороны ДНР Эдуард Басурин прокомментировал сегодняшний теракт в центре Киева, жертвой которого стал бывший глава спецназа ГУР Максим Шаповал.

— Я могу только предположить, потому что данный теракт произошёл в центре Киева, это разборки внутриполитические, внутриукраинские, — считает Басурин. — Может, здесь замешаны какие-то деньги, потому что государство просто завязло в коррупции.

Представитель МО ДНР подчеркнул, что ведомство не имеет к этому отношения.

— Хочу сказать категорически нет по одной простой причине: мы не террористы, — заявил Басурин. — Мы всегда говорим за то, что вину человека должен определять суд.

Представитель Минобороны ДНР также выразил соболезнования родным и близким погибшего.

Напомним, что киевские полицейские расследуют дело о взрыве "мерседеса" по статье "Теракт". Вместе с бывшим главой спецназа ГУР Максимом Шаповалом в автомобиле находился пожилой мужчина, который получил ранения.