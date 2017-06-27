Как и всегда. Геращенко и при подрыве главы спецназа ГУР увидел "руку Кремля"

Советник главы МВД Украины довольно привычным для себя способом отреагировал на теракт в Киеве.

Нардеп Верховной рады Антон Геращенко в привычной для себя манере заявляет, что подрыв автомобиля с начальником спецназа ГУР Минобороны Украины Максимом Шаповалом якобы был организован российскими спецслужбами. В комментарии украинским СМИ советник главы МВД Незалежной заявляет, что это был акт возмездия.

— И те, кто покушались, прекрасно знали, что этот человек является важным сотрудником в деле обеспечения обороны и безопасности Украины, — добавил Геращенко.

Советник главы МВД Украины утверждает, что в России создали специальный террористический центр, представителей которого засылают для терактов и убийств в Незалежную.

Как ранее сообщал Лайф, сегодня рано утром взорвали "мерседес", в котором был начальник спецназа Главного управления разведки Минобороны Украины Максим Шаповал. По данным украинских СМИ, именно он осуществлял охрану беглого депутата Госдумы Дениса Вороненкова до покушения.