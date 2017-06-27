Банковский и энергетический сектора Украины подверглись массовой кибератаке

По предварительным данным, компьютеры "Запорожьеоблэнерго", "Днепроэнерго" и "Днепровской электроэнергетической системы" заблокированы вирусом WannaCry.

Компьютеры банковского и энергетического секторов Украины подверглись массовой кибератаке. Как сообщают украинские СМИ, в первую очередь пострадали серверы Нацбанка Украины, компаний "Укрэнерго", ДТЭК и "Киевэнерго".

— Национальный банк Украины предупредил банки и других участников финансового сектора о внешней хакерской атаке неизвестным вирусом на несколько украинских банков, а также на некоторые предприятия коммерческого и государственного секторов, — говорится на официальном сайте Нацбанка Украины.

Ранее Лайф сообщал, что одну из крупнейших за текущий год кибератак хакеры провели при помощи вируса WanaCrypt0r 2.0, более известного как WannaCry. Как отмечалось, на экранах заражённых компьютеров появлялось объявление о блокировке данных с требованием перевести злоумышленникам 300 долларов в биткоинах. По предварительным подсчётам, жертвами злоумышленников стали сотни тысяч пользователей из 150 стран.