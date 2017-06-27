Авиакомпания "Победа" перевезла 10 млн пассажиров

Кроме того, российский лоукостер во второй раз вошёл в топ-10 лучших авиакомпаний Восточной Европы в рейтинге Skytrax World Airline Awards.

Авиакомпания "Победа", которая входит в группу "Аэрофлот", перевезла 10-миллионного пассажира с начала полётов.

— Это важный рубеж для нашей компании — первый крупный юбилей. Около 10% нашего пассажиропотока — это люди, которые благодаря тарифной политике лоукостера смогли впервые в жизни позволить себе путешествие на самолёте, — отметил генеральный директор "Победы" Андрей Калмыков.

Кроме того, в июне текущего года журнал Airline Business опубликовал рейтинг, согласно которому темпы роста пассажиропотока "Победы" превысили общемировой показатель более чем в три раза. По росту загрузки рейсов компания заняла первое место в Европе и третье в мире. По росту выручки "Победа" стала первой в мире.