Издателя журнала "Флирт" осудили на три года за организацию проституции

Главный редактор непристойного глянца Станислава Казакова получила два года условно.

Симоновский суд Москвы приговорил признал виновным и приговорил к трём годам заключения за организацию проституции издателя журнала "Флирт" Дмитрия Зяблицева. Он будет отбывать наказание в колонии общего режима.

В ходе прений прокурор требовал для Зяблицева четыре года тюрьмы, а для Казаковой — три года лишения свободы.

Как ранее сообщал Лайф, по версии следствия, в 2015 году обвиняемые разработали план для заработка на вовлечении в занятие проституцией девушек через распространение объявлений в журнале "Флирт".