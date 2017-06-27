Издателя журнала "Флирт" осудили на три года за организацию проституции

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Издателя журнала "Флирт" осудили на три года за организацию проституции

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Фото: © РИА "Новости"/Алексей Ничукин

Главный редактор непристойного глянца Станислава Казакова получила два года условно.

Симоновский суд Москвы приговорил признал виновным и приговорил к трём годам заключения за организацию проституции издателя журнала "Флирт" Дмитрия Зяблицева. Он будет отбывать наказание в колонии общего режима.

В ходе прений прокурор требовал для Зяблицева четыре года тюрьмы, а для Казаковой — три года лишения свободы.

Как ранее сообщал Лайф, по версии следствия, в 2015 году обвиняемые разработали план для заработка на вовлечении в занятие проституцией девушек через распространение объявлений в журнале "Флирт".

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