В Иркутске браконьеры расстреляли 50 кроликов, которых привезли для детей

Местный житель устроил на острове мини-заповедник для своей семьи, но вскоре животных истребили неизвестные "охотники".

Иркутский ледовый скульптор Карим Мухамадеев привёз пушистых животных на свой остров Таловый, расположенный на Ангаре, чтобы они радовали его детей и внуков. Всем животным сделали прививки, и они около месяца радовали семью, роя норки и греясь на солнечной полянке. Однако несколько дней назад животные пропали. Как сообщает паблик Mash, вместо кроликов на острове остались россыпи пустых гильз и лишь пять напуганных животных.

Карим считает, что расстреляли животных местные "охотники" — жители ближайшего района, которые узнали, что на частном острове завелась редкая и непуганая живность. Мужчина обратился с заявлением в полицию. Сотрудники проверили остров и в одном из временных рыбацких домиков обнаружили незарегистрированное ружьё. Владельца оружия задержали и сейчас проверяют на причастность к истреблению кроликов.

Скульптор надеется в будущем снова попытаться заселить пушистыми зверьками остров. Также в планах мужчины завести туда и птиц — цесарок. Карим Мухамадеев уверен, что ему удастся благоустроить свой остров и сделать его безопасным для отдыха своей семьи и всего живого.