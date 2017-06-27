СМИ: Взрывчатку под "мерседес" главы спецназа ГУР заложили у Генштаба

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СМИ: Взрывчатку под "мерседес" главы спецназа ГУР заложили у Генштаба

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Фото: © L!FE

Максим Шаповал отвечал за охрану беглого депутата Дениса Вороненкова, которого в марте этого года застрелили в Киеве.

Украинская журналистка Алёна Лунькова сообщила, что взрывное устройство под автомобиль начальника спецназа ГУР Минобороны Украины Максима Шаповала заложили ещё у здания Генштаба Незалежной. При этом она не пояснила, откуда у неё такие сведения.

По словам Луньковой, обычно Шаповал ездил вместе с водителем, однако сегодня по неизвестной причине выехал от здания военного ведомства один.

Как ранее сообщал Лайф, киевские полицейские расследуют дело о взрыве "мерседеса" по статье "Теракт". Вместе с бывшим главой спецназа ГУР Максимом Шаповалом в автомобиле находился пожилой мужчина, который получил ранения. Его жизни ничто не угрожает.

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