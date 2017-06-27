Ляшко назвал Аграмунта политическим импотентом во время выступления в ПАСЕ

Украинский политик обвинил президента организации в том, что тот поддерживает Башара Асада и подыгрывает российской стороне.

Лидер Радикальной партии Украины Олег Ляшко впервые представил официальный Киев на заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы в Страсбурге. Выступление Ляшко оказалось намного более экспрессивным, чем у его предшественницы на посту лидера украинской делегации Надежды Савченко. Одиозный политик не только уличил ПАСЕ в недостаточной поддержке "европейской Украины", но и обозвал председателя организации Педро Аграмунта политическим импотентом.

— Аграмунт — марионетка российских спецслужб, превративший Ассамблею в заложника России. За время председательства Аграмунта доверие к ПАСЕ упало ниже всего за все годы её существования с 1949 года, — заявил Ляшко, выступая перед Ассамблеей, — Украинцы сегодня защищают независимость каждого из вас, независимость Европы, мир в Европе. И поэтому нам нужна ваша поддержка, нужна действующая ПАСЕ, а не дискредитированная безответственными действиями политического импотента.

Напомним, в марте текущего года Педро Аграмунт и другие представители ПАСЕ по приглашению спикера сирийского парламента Хадии Халаф Аббас посетили Сирию. После этого визита от ряда делегатов прозвучали призывы к отставке Аграмунта. А ранее стало известно, что бюро ПАСЕ вынесло вотум недоверия руководителю организации.