Басурин: Киев готовит диверсантов для терактов в ДНР в ходе "хлебного перемирия"

По данным разведки народной республики, ВСУ организовали несколько диверсионно-разведывательных групп.

Украинские вооружённые силы готовят новые провокации в Донбассе под прикрытием наступившего "хлебного перемирия". В этот раз киевские власти намерены организовать теракты на территории ДНР с участием диверсионно-разведывательных групп. Об этом сегодня заявил заместитель командующего оперативным командованием республики Эдуард Басурин.

— Наступившее "хлебное перемирие" украинская сторона понимает и использует по-своему. По имеющейся у нас информации, противник планирует использовать диверсионно-разведывательные группы для дестабилизации обстановки на территории республики, — заявил в ходе пресс-конференции Басурин.

В связи с поступившими данными власти ДНР обратились ко всем жителям и гостям народной республики не терять бдительности и сообщать о найденных подозрительных предметах и подозрительных лицах в правоохранительные органы и силовые структуры ДНР.

Как ранее сообщал Лайф, с 24 июня в Донбассе началось так называемое хлебное перемирие. Договорённость о прекращении ведения боевых действий вступила на время сбора урожая. Ожидалось, что "режим тишины" продлится до 31 августа. Однако с первых дней действия перемирия украинская сторона не прекращала обстрелов Донбасса. И даже начала масштабную передислокацию техники и вооружения.