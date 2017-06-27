Путин лично инспектирует аварийное жильё в Ижевске

Президент России приехал к женщине из Удмуртии, которая во время прямой линии пожаловалась ему на ужасные жилищные условия.

Президент России Владимир Путин прибыл в Ижевск. В столице Удмуртии он вынесет вердикт ветхому жилью, на которое пожаловалась в ходе прямой линии с российским лидером одна из местных жительниц.

Владимир Путин ранее пообещал лично приехать к жительнице Ижевска, которая сообщила об отсрочке расселения аварийного жилья до 2029 года и пожаловалась на ужасные условия в доме.

В программе визита также значится посещение концерна "Калашников" и завода "Купол". Кроме того, российский лидер встретится с молодыми специалистами оборонного предприятия и школьниками — победителями научно-технических конкурсов.