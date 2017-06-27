Живые крабы совершили массовый побег из чемодана авиапассажира – видео

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Живые крабы совершили массовый побег из чемодана авиапассажира – видео

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Ракообразные оказались на ленте вместе с чемоданами других путешественников, а некий мужчина пытался их поймать и сложить в контейнер.

Сотрудники и пассажиры Международного аэропорта имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке пришли в замешательство, увидев на ленте выдачи багажа живых крабов. Ролик с крабами-путешественниками был опубликован в "Фейсбуке" на странице сообщества Flight. Как оказалось, ракообразных в США привёз авиапассажир, прибывший из Ганы.

На ролике видно, что крабы выбрались из багажа пассажира и едут по ленте вместе с чемоданами других путешественников, а некий мужчина пытается их поймать и сложить в контейнер.

За два дня видео набрало почти 40 тысяч просмотров. Часть пользователей Сети посчитала случай забавным, другие же пожалели оказавшихся в незнакомой обстановке крабов.

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