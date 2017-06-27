В "Фуд-сити" открывается торгово-выставочный павильон Израиля

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В "Фуд-сити" открывается торгово-выставочный павильон Израиля

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Фото: © РИА Новости/Владимир Вяткин

Посетителям представят дары Мёртвого моря, гранатовое вино, коллекцию Бриллиантовой биржи и изысканные свадебные платья.

27 июня в Москве, на территории крупнейшего в Европе продовольственного агрокластера "Фуд-сити" открывается торгово-выставочный павильон Израиля.

— Открытие павильонов станет продолжением проекта "ЕАДС-ЭКСПО", в рамках которого на территории "Фуд-сити" создаётся постоянно действующая выставочно-торговая площадка, где представлены производители 85 регионов РФ, стран — участниц ЕАЭС, ШОС, БРИКС, АСЕАН, стран арабского мира и других государств Евразийского пространства, — отмечается в сообщении.

На площадке также будет работать пиво-бутик от местных производителей.

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