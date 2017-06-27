Wanna Cry ни при чём: Серверы России и Украины атаковал "тёзка" Порошенко

Вирус, заблокировавший работу нескольких десятков крупных компаний на территориях двух стран, носит название Petya.A и вымогает деньги за возобновление доступа к компьютеру.

Специалисты компании Group-IB, специализирующейся на решениях по раннему выявлению киберугроз, уверены, что за массированной кибератакой в России и Украине стоит вирус-вымогатель под названием Petya.A. Действует он приблизительно так же, как и его предшественник Wanna Cry: блокирует компьютер и вымогает выкуп в биткоинах для решения проблемы, передаёт агентство "Прайм" со ссылкой на представителей компании.

— Причиной масштабной атаки на нефтяные, телекоммуникационные и финансовые компании в России и на Украине стал вирус-шифровальщик Petya.А, — прокомментировали в Group-IB. — Он блокирует компьютеры и требует 300 долларов в биткоинах. Способ распространения в локальной сети аналогичен вирусу WannaCry.

Напомним, масштабная кибератака во вторник заблокировала работу сразу нескольких украинских банков, транспортных объектов, метрополитена и даже кабмина страны.

Среди крупных российских компаний, пострадавших от вируса, — "Роснефть", "Башнефть-добыча" и НПЗ "Башнефти".