Тесака признали виновным в нападении на торговцев наркотиками

Прокурор просит приговорить националиста к 11,5 года лишения свободы, а его сообщникам назначить наказание в виде трёх лет.

Националист Максим Марцинкевич, более известный как Тесак, признан виновным по делу о нападении на торговцев спайсами. Это решение принял Бабушкинский суд Москвы.

Судья установил, что Марцинкевич совершил действия, которые направлены на возбуждение вражды по отношению к гражданам. Нападения состоялись в период с 2013 по 2014 год.

Прокурор просит для Тесака и его сообщников от трёх до 11,5 года лишения свободы. При этом максимальный срок предназначается именно для Марцинкевича. Приговор будет оглашён на следующей неделе.

Стоит отметить, что националиста уже трижды осуждали по статье "Экстремизм".