Президент Сирии Башар Асад посетил базу ВКС РФ в Хмеймиме

Президент Сирии Башар Асад посетил базу российских ВКС в провинции Латакия, передаёт агентство САНА. По его данным, сирийскому лидеру провели экскурсию по объекту с демонстрацией вооружения.
الرئيس #الأسد في #حميميم اليوم.. pic.twitter.com/JmJLB03S3X— Syrian Presidency (@Presidency_Sy) 27 июня 2017 г.
Напомним, авиационная группа сформирована решением верховного главнокомандующего ВС РФ 30 сентября 2015 года в районе Латакия на сирийской авиационной базе Хмеймим. База полностью обеспечивается материально-техническим имуществом из России.
- Популярные
- По времени