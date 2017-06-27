Президент Сирии Башар Асад посетил базу ВКС РФ в Хмеймиме

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Президент Сирии Башар Асад посетил базу ВКС РФ в Хмеймиме

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Фото: © SANA

Главу государства на месте встретил начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов.

Президент Сирии Башар Асад посетил базу российских ВКС в провинции Латакия, передаёт агентство САНА. По его данным, сирийскому лидеру провели экскурсию по объекту с демонстрацией вооружения.

Напомним, авиационная группа сформирована решением верховного главнокомандующего ВС РФ 30 сентября 2015 года в районе Латакия на сирийской авиационной базе Хмеймим. База полностью обеспечивается материально-техническим имуществом из России.

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