Президент Сирии Башар Асад посетил базу ВКС РФ в Хмеймиме

Главу государства на месте встретил начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов.

Президент Сирии Башар Асад посетил базу российских ВКС в провинции Латакия, передаёт агентство САНА. По его данным, сирийскому лидеру провели экскурсию по объекту с демонстрацией вооружения.

Напомним, авиационная группа сформирована решением верховного главнокомандующего ВС РФ 30 сентября 2015 года в районе Латакия на сирийской авиационной базе Хмеймим. База полностью обеспечивается материально-техническим имуществом из России.