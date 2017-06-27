Медведев возглавит российскую делегацию на церемонии прощания с Гельмутом Колем

Читайте также

Медведев возглавит российскую делегацию на церемонии прощания с Гельмутом Колем

15

Премьер-министр Дмитрий Медведев. Фото: ©РИА Новости / Дмитрий Астахов

Канцлер, объединивший Германию, скончался у себя дома в Людвигсхафене-на-Рейне в возрасте 87 лет.

Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев возглавит российскую делегацию на церемонии прощания с бывшим канцлером ФРГ Гельмутом Колем в Страсбурге. Об этом заявили в пресс-службе правительства.

Траурная церемония состоится 1 июля.

Гельмут Коль скончался 16 июня на 88-м году жизни. Он занимал должность канцлера ФРГ с 1982 по 1998 год. При правлении Гельмута Коля состоялось объединение Германии.

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×
Скачайте в App Store
#Первые по срочным новостям!
Загрузите на Google Play
#Первые по срочным новостям!