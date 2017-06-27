Медведев возглавит российскую делегацию на церемонии прощания с Гельмутом Колем

Канцлер, объединивший Германию, скончался у себя дома в Людвигсхафене-на-Рейне в возрасте 87 лет.

Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев возглавит российскую делегацию на церемонии прощания с бывшим канцлером ФРГ Гельмутом Колем в Страсбурге. Об этом заявили в пресс-службе правительства.

Траурная церемония состоится 1 июля.

Гельмут Коль скончался 16 июня на 88-м году жизни. Он занимал должность канцлера ФРГ с 1982 по 1998 год. При правлении Гельмута Коля состоялось объединение Германии.