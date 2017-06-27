Серена Уильямс ответила на слова коллеги о её перспективах в мужском теннисе

Теннисистка попросила Джона Макинроя не упоминать её имя в не подтверждённых фактами заявлениях.

Американская профессиональная теннисистка Серена Уильямс ответила своему коллеге Джону Макинрою, который заявил, что если бы Уильямс играла в мужском туре, то занимала бы 700-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов. При этом он отметил, что считает её лучшей тениссисткой в истории.

— Дорогой Джон, я обожаю и уважаю вас, но, пожалуйста, не упоминайте меня в ваших не подкреплённых фактами заявлениях, — написала она в своём микроблоге в "Твиттере". — Я никогда не играла с соперниками с таким рейтингом, и времени на это у меня нет. Я в ожидании рождения ребёнка. Уважайте меня и мою личную жизнь. Хорошего дня, сэр.

58-летний Джон Макинрой — американский профессиональный теннисист и первая ракетка мира в общей сложности на протяжении 170 недель. Он также является семикратным победителем турниров "Большого шлема". О беременности 35-летней Серены Уильямс стало известно в апреле этого года.