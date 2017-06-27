Путин поручил расселить жителей аварийных бараков в Ижевске до конца года

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Путин поручил расселить жителей аварийных бараков в Ижевске до конца года

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Также российский лидер подчеркнул, что нужно индивидуально рассмотреть каждый случай.

Президент РФ Владимир Путин лично проинспектировал аварийное жильё в Ижевске. Российский лидер поручил врио главы Удмуртской Республики Александру Бречалову расселить наиболее нуждающихся до конца года.

<p>Владимир Путин, врио главы Удмуртской Республики Александр Бречалов и жители аварийных бараков в Ижевске. Фото: L!FE / Александр Мельников</p>

При этом Путин подчеркнул, что важно рассмотреть каждый случай индивидуально.

Помимо того, глава государства обрадовал семью именинницы Анастасии, которая рассказала на прямой линии о ветхом состоянии жилья, подарками: путёвки в Сочи и букет цветов.

— Вы — мой самый главный подарок, — ответила президенту растроганная женщина.

Напомним, что во время прямой линии с Путиным жительница Ижевска пожаловалась на то, что ей приходится жить в аварийном доме. Российский лидер отправился в город, чтобы лично проверить состояние жилья.

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