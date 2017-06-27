Путин поручил расселить жителей аварийных бараков в Ижевске до конца года

Также российский лидер подчеркнул, что нужно индивидуально рассмотреть каждый случай.

Президент РФ Владимир Путин лично проинспектировал аварийное жильё в Ижевске. Российский лидер поручил врио главы Удмуртской Республики Александру Бречалову расселить наиболее нуждающихся до конца года.

При этом Путин подчеркнул, что важно рассмотреть каждый случай индивидуально.

Помимо того, глава государства обрадовал семью именинницы Анастасии, которая рассказала на прямой линии о ветхом состоянии жилья, подарками: путёвки в Сочи и букет цветов.

— Вы — мой самый главный подарок, — ответила президенту растроганная женщина.

Напомним, что во время прямой линии с Путиным жительница Ижевска пожаловалась на то, что ей приходится жить в аварийном доме. Российский лидер отправился в город, чтобы лично проверить состояние жилья.