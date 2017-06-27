Оксфордский словарь пополнился "сыном холостяка" и долгоносиком "зазывой"

В английском языке официально появились 1200 новых терминов, слов и выражений, которые в течение длительного периода времени использовались в деловом и бытовом общении и в результате вошли в привычный обиход.

Так, к устойчивым словарным словосочетаниям лингвисты отнесли выражение tennis mom and tennis dad — этой популярной в Великобритании фразой обозначают родителей, которые буквально помешаны на увлечении своего ребёнка теннисом.

Пополнился словарь и другим непривычным для русского языка словосочетанием — son of a bachelor, которое дословно переводится как "сын холостяка". На самом деле, здесь речь идёт о более смягчённой версии распространённого ругательства "сукин сын". Различие лишь в употреблении: "сына холостяка" ругают за то, что он вырос таким же безответственным хулиганом или бабником, как его отец.

Ещё одним любопытным дополнением стало слово post-truth, которое дословно означает "постправда". Так называют политическую деятельность, которая ориентирована на эмоции зрителей, а не на реальную деятельность. Кстати, прилагательное "постправдивый", образованное от этого существительного, было признано словом года в 2016-м.

Ну а самым забавным дополнением Оксфордского словаря, пожалуй, можно назвать термин "зазыва" (zyzzyva). Это слово пришло к британцам от их энтомологии — науки о насекомых. Так прозвали вид недавно открытых в Южной Америке тропических жуков-долгоносиков.