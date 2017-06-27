Начальник Генштаба ВС РФ обсудил с Башаром Асадом координацию в борьбе с ИГИЛ

Сегодня президент Сирии Башар Асад посетил российскую авиабазу Хмеймим и встретился там с главой Генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым.

— В ходе совместной работы обсуждены вопросы координации действий сирийских правительственных войск при поддержке авиации ВКС России по борьбе с международными террористическими группировками ИГИЛ* и "Джебхат ан-нусра"* на территории Сирии, — сообщили в Минобороны РФ.

По информации российского оборонного ведомства, в рамках беседы была затронута тема соблюдения режима прекращения огня в рамках выполнения Меморандума о создании зон деэскалации в САР.

Как ранее сообщал Лайф, в рамках визита на базу сирийский лидер не только осмотрел российскую технику, но и попробовал себя в роли пилота истребителя Су-35.

* Организации запрещены в России по решению Верховного суда.