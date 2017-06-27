Фэллон уверен, что Россия с завистью смотрит на авианосец "Королева Елизавета"

Министр обороны Британии также считает, что Москва якобы будет следить за новым военным кораблём.

Глава Минобороны Великобритании Майкл Фэллон уверен, что Россия с завистью смотрит на новый авианосец Соединённого Королевства "Королева Елизавета". При этом британские СМИ утверждают, что военный корабль уязвим для хакерских атак из-за устаревшего программного обеспечения.

По мнению главы военного ведомства, российские военнослужащие также будут следить за "Королевой Елизаветой". Фэллон добавил, что авианосец будут всегда сопровождать фрегат и эсминец, а вертолёты будут искать "российские подлодки", которые якобы будут шпионить за крупнейшим кораблём.

Более того, Фэллон решил сравнить "Королеву Елизавету" с российским авианосцем "Адмирал Кузнецов". Корабль ВМФ РФ он называет "обветшавшим".

— Я думаю, русские будут смотреть на этот корабль с долей зависти, — утверждает министр обороны Великобритании.