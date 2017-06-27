В Британии спасли французского бульдога, похожего на Йоду из "Звёздных войн"

Два французских бульдога, один из которых похож на магистра Йоду из "Звёздных войн", нашли новую семью после того, как предыдущие хозяева выкинули их на улицу в коробке в парке "Понтипул" в Уэльсе. Об этом сообщает Daily Mail.
Сотрудник службы предотвращения жестокости по отношению к животным RSPCA Саймон Эванс заметил и то, что второй бульдог похож на дружелюбного гремлина из фильма 80-х, и назвал его Могвай.
Сейчас обе собаки живут в семье Дорин Банч из Сомерсета. Она рассказала, что все обожают играть с Йодой и Могваем.
— Это была любовь с первого взгляда, — заявила новая владелица французских бульдогов.
Магистр Йода — один из главных персонажей "Звёздных войн", самый сильный джедай своего времени.
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