Более 100 компаний пострадали от вируса Petya.A

Заместитель руководителя лаборатории по компьютерной криминалистике Group-IB призвал не пересылать деньги хакерам.

Заместитель руководителя лаборатории по компьютерной криминалистике Group-IB Сергей Никитин прокомментировал Лайфу информацию о вирусе Petya.A, из-за воздействия которого 27 июня встала работа ряда компаний.

— Сам вирус Petya, а также его модификации известны больше года, и они не новы. Новое здесь — это механизмы распространения. На данный момент это, судя по всему, почтовая рассылка.

Пользователь получает письмо с вложением, открывает его. Компьютер перезагружается. Вскоре это же делают все компьютеры локальной сети. После перезагрузки у вас чёрный экран, указана почта, по которой нужно связаться, и условия.

По последним данным, пострадало от вируса Petya.A более 100 компаний. Это преимущественно страны СНГ. Хакеры в среднем требуют $300 за разблокировку одного компьютера. Но даже если вы пришлёте деньги, это не даёт никаких гарантий.