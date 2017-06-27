"АвтоВАЗ" представил дизайн новых моделей Lada Vesta SW и Lada Vesta SW Cross

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"АвтоВАЗ" представил дизайн новых моделей Lada Vesta SW и Lada Vesta SW Cross

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Lada Vesta SW Cross. Фото: Lada

В компании сообщили, что автомобили поступят в продажу во второй половине 2017 года.

"АвтоВАЗ" представил дизайн новых моделей Lada Vesta SW Cross, первых в своём сегменте объединивших дизайн с чертами кроссовера и многофункциональность. Как отмечается на сайте производителя, продажи новых автомобилей начнутся во второй половине 2017 года.

<p>Lada Vesta SW Cross. Фото: Lada</p>

— Lada Vesta SW Cross — это автомобиль вне традиционных сегментов. Его покупатель — человек, не желающий отказываться от яркого дизайна в пользу практичности; стремящийся найти идеальное транспортное средство на все случаи жизни, — подчеркнул директор Lada Design Стив Маттин.

<p>Lada Vesta SW. Фото: Lada</p>

Новые модели обладают большим внутренним объёмом и оснащены пятой дверью. Помимо того, серийные автомобили будут оснащаться наружной кнопкой открывания багажника, запираемым лючком бензобака, а в некоторых комплектациях — задними дисковыми тормозными механизмами.

<p>Lada Vesta SW. Фото: Lada</p>

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