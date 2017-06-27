Децл оценил твит Басты про "знатную шерсть" в 4 млн рублей

Рэпер Кирилл Толмацкий (Децл) подал в суд на Василия Вакуленко (Басту) из-за оскорбительных твитов последнего. Как сообщает телеканал "360", Децл считает порочащими честь и достоинство четыре поста Басты, ущерб по каждому из которых он оценил в один миллион рублей. В число таких сообщений попал твит Вакуленко с критикой причёски Толмацкого.
Знатная шерсть pic.twitter.com/FVaDH8FEFw— BastaVakulenko (@bastaakanoggano) 9 июня 2017 г.
— Я считаю, что это невоспитанно и недостойно публичного человека. А мне такой пиар не нужен, он меня не спросил, — прокомментировал ситуацию Децл.
Напомним, что конфликт рэперов разгорелся после жалобы Толмацкого на громкую музыку из клуба "Газгольдер", который принадлежит Вакуленко. В ответ Баста назвал его лохматым чмом. Децл подал иск на миллион рублей за оскорбление, но суд постановил Вакуленко выплатить всего 50 тысяч.
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