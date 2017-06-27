Децл оценил твит Басты про "знатную шерсть" в 4 млн рублей

Конфликт хип-хоп-исполнителей продолжается из-за оскорблений в социальной сети "Твиттер".

Рэпер Кирилл Толмацкий (Децл) подал в суд на Василия Вакуленко (Басту) из-за оскорбительных твитов последнего. Как сообщает телеканал "360", Децл считает порочащими честь и достоинство четыре поста Басты, ущерб по каждому из которых он оценил в один миллион рублей. В число таких сообщений попал твит Вакуленко с критикой причёски Толмацкого.

— Я считаю, что это невоспитанно и недостойно публичного человека. А мне такой пиар не нужен, он меня не спросил, — прокомментировал ситуацию Децл.

Напомним, что конфликт рэперов разгорелся после жалобы Толмацкого на громкую музыку из клуба "Газгольдер", который принадлежит Вакуленко. В ответ Баста назвал его лохматым чмом. Децл подал иск на миллион рублей за оскорбление, но суд постановил Вакуленко выплатить всего 50 тысяч.