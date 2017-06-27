Пастор из Парагвая назвал спиннеры творением Сатаны

Мужчина опубликовал в Сети видео, в котором подробно объяснил, почему увлечение популярной игрушкой к добру не приведёт.

Пастор Хуан Мариано Авалос из Парагвая записал видеоролик, в котором рассказал, почему спиннеры, которые так любят дети, это прямая дорога в ад. Как сообщает The Mirror, когда ребёнок играет со спиннером, он невольно изображает козу или выкручивает цифру 666, которые являются знаками дьявола. По словам пастора, к добру это не приведёт.

В видео пастор ясно демонстрирует, каким образом спиннер может навредить духовному воспитанию детей и молодёжи, и настаивает, что играть с этим предметом нужно прекратить.

Несмотря на все аргументы мужчины, в Сети ролик вызвал лишь насмешки. Пользователи отметили, что жест козы можно наблюдать не только во время кручения спиннера, но и, например, когда кто-то пьёт кофе или демонстрирует жест "окей".

— Пастор, этот эмодзи (рука, изображающая жест "окей". — Прим. Лайфа) тоже дьявольский, — написал на странице пастора Фернандо Флитас.

— Вы должны быть осторожны, когда пьёте чашку кофе, чтобы не вызвать случайно дьявола, — отметил Хосе Солер.