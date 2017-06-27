Как уберечься от вируса Petya? Тимошенко затроллила Порошенко угрозой импичмента

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Как уберечься от вируса Petya? Тимошенко затроллила Порошенко угрозой импичмента

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Скриношот: YouTube/112.ua

Лидер "Батьковщины" подхватила волну интернет-приколов, посвящённых массовой кибератаке с именем президента Украины.

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко опубликовала в "Фейсбуке" самую короткую инструкцию для желающих обезопасить себя от вируса Petya.A. По мнению оппозиционного политика, чтобы "избавиться от Пети", необходимо провести полную перезагрузку власти. Таким образом лидер "Батьковщины" подхватила волну интернет-приколов, посвящённых массовой кибератаке с именем президента Украины.

Напомним, масштабная кибератака во вторник заблокировала работу сразу нескольких украинских банков, транспортных объектов, метрополитена и даже кабмина страны. Среди крупных российских компаний, пострадавших от вируса, — "Роснефть", "Башнефть-добыча" и НПЗ "Башнефть".

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