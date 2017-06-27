Посетитель одного из ресторанов Москвы впервые расплатился биткоинами

Название заведения не сообщается, но известно, что оно специализируется на традиционной русской кухне.

Первым заведением в России, которое приняло к оплате электронную валюту биткоин, стал один из московских ресторанов, специализирующихся на русской кухне. Как сообщает пресс-служба заведения, расплатившийся криптовалютой посетитель заранее бронировал столик.

— Первый гость, который воспользовался данной услугой, посетил ресторан 27 июня по предварительной брони. После обеда москвич без труда расплатился криптовалютой со своего счёта, — сообщили в ресторане.

Отметим, биткоин как главная международная криптовалюта, с помощью которой можно осуществлять финансовые операции в Интернете, появился в 2009 году. В то же время биткоин предусматривает возможность обмена на традиционные валюты некоторых государств. С каждым годом банки Европы и США всё охотнее работают с криптовалютой.