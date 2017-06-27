Хакеры заработали на вирусе Petya.A $5 тысяч за несколько часов

Ранее сообщалось, что хакеры требовали в среднем $300 за разблокировку одного компьютера.

Представители портала WikiLeaks рассказали о том, что на основной счёт хакеров, запустивших вирус Petya.A, уже поступило $5 тысяч. Ранее сообщалось, что за разблокировку одного компьютера c пользователей требовали в среднем $300. Специалисты призывали не перечислять деньги и подчёркивали, что нет никаких гарантий восстановления компьютера даже в том случае, если вы выполните все требования.

#Petya worm has made under $5k on its main #Bitcoin address. Primary effect? More funding, power to cyber war types https://t.co/COChaSIKt9 — WikiLeaks (@wikileaks) 27 июня 2017 г.

Напомним, от вируса-вымогателя пострадали сеть украинского кабмина, банки, энергетические компании и аэропорты. Советник главы МВД Антон Геращенко заявил, что атака готовилась не меньше месяца.