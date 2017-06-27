Тесака приговорили к 9 годам строгого режима

Националиста Максима Марцинкевича осудили, в частности, за нападение на предполагаемого наркоторговца в рамках акции "Оккупай-наркофиляй".

Бабушкинский суд Москвы приговорил националиста Максима Марцинкевича, известного по прозвищу Тесак, к девяти годам колонии строгого режима. Его признали виновным сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса, в том числе "Возбуждение ненависти и вражды", "Разбой" и "Хулиганство".

Одним из эпизодов этого дела стало нападение на предполагаемых торговцев спайсами в период с 2013 по 2014 год. Речь идёт об акции, получившей название "Оккупай-наркофиляй". Судья установил, что Марцинкевич совершил действия, которые направлены на возбуждение вражды по отношению к гражданам.

Прокурор просил для Тесака и его сообщников от трёх до 11,5 года лишения свободы. При этом максимальный срок предназначался именно Марцинкевичу.

Напомним, Тесак был объявлен в розыск по линии Интерпола. В январе 2014 года он был задержан правоохранительными органами Кубы и депортирован в Россию из-за отсутствия у него документов, удостоверяющих личность.

Находясь в СИЗО, националист Марцинкевич отличился тем, что написал заявление, в котором попросил отпустить его на время из изолятора, чтобы съездить на Украину и "ликвидировать своего бывшего соратника Романа Железнова", в отношении которого в России возбуждено уголовное дело по статье "Наёмничество".

Отметим, Тесака уже трижды судили за возбуждение ненависти. До этого Кунцевский суд Москвы в 2014 году приговорил его к двум годам и девяти месяцам колонии. Таким образом, сегодняшний приговор по делу "Оккупай-наркофиляй" стал для для него четвёртым.