Актрисе Анне Большовой присвоено звание заслуженной артистки России

Соответствующий указ подписал президент страны Владимир Путин. Документ опубликован на сайте правовой информации.

Российской актрисе театра и кино Анне Большовой присвоено звание заслуженной артистки. Соответствующий указ, который опубликован на сайте правовой информации, подписал президент России Владимир Путин.

— Присвоить почётное звание "Заслуженный артист Российской Федерации" Большовой Анне Леонидовне — артистке государственного бюджетного учреждения культуры города Москвы "Московский государственный театр "Ленком", — говорится в документе.

Большова играет в "Ленкоме" с 1998 года. Особую известность ей принесла роль в знаменитом спектакле "Юнона и Авось", где она сыграла Кончиту, и участие в телесериале "Остановка по требованию". Играла главную роль в сериалах и фильмах "Сваха", "Ермоловы", "Мой личный враг", "Казароза", "Любовь и страхи Марии" и других. В 2014 году актрисе было присвоено звание "Почётный деятель искусств Москвы".