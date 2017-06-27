На Украине возбуждено уголовное дело из-за хакерских атак

Разбирательство начали по статье "вмешательство в работу электровычислительных приборов или компьютерных сетей".

На Украине правоохранители возбудили уголовное дело по факту хакерских атак на частные компании и госучреждения, сообщают СМИ со ссылкой на пресс-секретаря Национальной полиции Украины Ярослава Тракало.

— Уже открыто уголовное производство по статье 361 Уголовного кодекса Украины "Вмешательство в работу электровычислительных приборов или компьютерных сетей", — заявил Тракало.

По его словам, уже создали совместную следственную группу из сотрудников Нацполиции, Службы безопасности Украины и других профильных ведомств.

Ранее Нацбанк Украины предупредил банки и других участников финансового сектора о внешней хакерской атаке с использованием неизвестного вируса. В ведомстве сообщили, что атаки осуществляются во вторник на несколько украинских банков, а также на некоторые предприятия коммерческого и государственного секторов. При этом названия банков и учреждений Нацбанк не уточнил.

Напомним, ряд банков и энергетических компаний, а также аэропорт "Борисполь", киевский метрополитен, компания "Укрэнерго" сообщили об атаке. Хакеры требовали перечислить им порядка $300 в биткоинах.