Путин рассказал о перспективах промышленности в России

Глава государства отметил, что, несмотря на тревожные настроения, люди справляются с ситуацией.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что российская промышленность имеет мощную фундаментальную базу и будет развиваться, преодолев предыдущие сложности.

— Мы с вами регулярно со многими из здесь присутствующих собираемся, как я уже говорил, в Сочи два раза в год: осенью и весной. И думаю, что и у вас были такие же настроения, как у меня 2–2,5 года тому назад: всё-таки внутренняя тревога была, что будет происходить, как мы справимся с крупными задачами в достаточно сложной ситуации. И, полагаю, что, также как и у меня, и у вас настроение изменилось, потому что мы видим: мы справляемся. Вы справляетесь, ваши коллективы справляются, — подчеркнул глава государства на заседании бюро Союза машиностроителей России и ассоциации "Лига содействия оборонным предприятиям".

Путин отметил, что проблем ещё много, но есть уверенность, что с ситуацией удастся справиться.

Российский лидер пообещал, что эта тема ещё будет обсуждаться.