Люлька с двумя рабочими сорвалась в Москве

На Головинском шоссе сорвалась люлька с двумя рабочими. По данным Лайфа, строители упали с 22 этажа. Оба сотрудника погибли на месте. Подробности произошедшего устанавливаются.
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