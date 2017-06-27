Люлька с двумя рабочими сорвалась в Москве

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Люлька с двумя рабочими сорвалась в Москве

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Фото: ©РИА Новости/Максим Богодвид

На Головинском шоссе сорвалась люлька с двумя рабочими. По данным Лайфа, строители упали с 22 этажа. Оба сотрудника погибли на месте. Подробности произошедшего устанавливаются.

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