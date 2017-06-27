Трое австралийцев устроили голый забег во время матча по регби

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Трое австралийцев устроили голый забег во время матча по регби

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Фото: Daily Mail

За неподобающее поведение во время спортивного мероприятия они были оштрафованы на $626.

В Австралии трое мужчин голышом выбежали на стадион во время матча по регби, передаёт Daily Mail. Инцидент произошёл в Мельбурне во время игры между сборными Новой Зеландии и Великобритании.

На кадрах опубликованного в Сети ролика видно, как один из шутников ждёт своей минуты славы, а затем, преодолевая ограждения и снимая с себя по пути всю одежду, бежит по полю. Несмотря на то что дежурившие на спортивном мероприятии сотрудники охраны смогли поймать мужчину, это им удалось не сразу.

<p>Фото: Daily Mail</p>

Всего за семь часов видео набрало почти три с половиной миллиона просмотров и свыше восьми тысяч комментариев.

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