Трое австралийцев устроили голый забег во время матча по регби

За неподобающее поведение во время спортивного мероприятия они были оштрафованы на $626.

В Австралии трое мужчин голышом выбежали на стадион во время матча по регби, передаёт Daily Mail. Инцидент произошёл в Мельбурне во время игры между сборными Новой Зеландии и Великобритании.

На кадрах опубликованного в Сети ролика видно, как один из шутников ждёт своей минуты славы, а затем, преодолевая ограждения и снимая с себя по пути всю одежду, бежит по полю. Несмотря на то что дежурившие на спортивном мероприятии сотрудники охраны смогли поймать мужчину, это им удалось не сразу.

Всего за семь часов видео набрало почти три с половиной миллиона просмотров и свыше восьми тысяч комментариев.