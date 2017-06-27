Число пользователей Facebook возросло до 2 млрд

Об этом заявил основатель социальной сети Марк Цукерберг, отметив, что для него большая честь поделиться этой новостью.

Основатель "Фейсбука" Марк Цукерберг заявил, что число пользователей социальной сети "Фейсбук" возросло до двух миллиардов.

— С сегодняшнего утра в сообществе "Фейсбук" теперь официально два миллиарда человек, — отметил он.

Ранее сообщалось, что "Фейсбук" займётся производством собственных сериалов. Первые результаты, как предполагается, можно будет увидеть в конце лета. По словам источников журнала, компания рассчитывает, что бюджет каждой серии будет около трёх миллионов долларов.