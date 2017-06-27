Число пользователей Facebook возросло до 2 млрд

Основатель "Фейсбука" Марк Цукерберг заявил, что число пользователей социальной сети "Фейсбук" возросло до двух миллиардов.
— С сегодняшнего утра в сообществе "Фейсбук" теперь официально два миллиарда человек, — отметил он.
Ранее сообщалось, что "Фейсбук" займётся производством собственных сериалов. Первые результаты, как предполагается, можно будет увидеть в конце лета. По словам источников журнала, компания рассчитывает, что бюджет каждой серии будет около трёх миллионов долларов.
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