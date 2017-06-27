Учёные из МГУ объяснили, почему кремы от загара представляют опасность

Из-за одного компонента при разложении в воде образуются вредные химические соединения.

Специалисты МГУ им. М.В. Ломоносова выявили, какой вред наносит один из популярных компонентов кремов от загара — авобензон. Как пишет портал "Дни.ру", при его разложении в хлорированной воде и под действием солнца образуются вредные химические соединения.

Авобензон начинает распадаться на составляющие слезоточивых смесей (например хлорацетофенон), которые используют полицейские для разгона участников массовых беспорядков. Эти процессы могут происходить прямо на коже человека.

Учёные подчеркнули, что сам по себе авобензон безопасен, разложение происходит именно в водном растворе.

— Изучение продуктов трансформации любого популярного косметического препарата очень актуально, поскольку зачастую они оказываются значительно токсичнее и опаснее своих предшественников, — прокомментировали результаты исследования в МГУ.