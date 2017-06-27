Украинский политолог: Порошенко понял, что Трамп не будет опекать его, как Обама

Украинским властям придётся снизить градус антироссийской риторики, и это понимают даже радикалы, констатируют в Киеве.

Президент Украины Пётр Порошенко нарвался в Вашингтоне на холодный приём и теперь будет вынужден снизить свой накал в антироссийской повестке, поскольку такой поддержки США, как это было при Бараке Обаме, ему не светит. Так считает украинский политолог Андрей Золотарёв, передают "Дни.ру".

По мнению эксперта, этот расклад прекрасно осознают и представители так называемой партии войны. Так, глава МВД Украины Арсен Аваков на днях заговорил о так называемом гибридном мире, в условиях которого Киев пойдёт на завершение войны в Донбассе и будет вынужден решать накопившиеся социальные проблемы.

— Всё изменилось после визита Петра Порошенко в США: понимая, что вопрос Украины для Трампа — периферийный и той опеки, которая была при Обаме, уже не будет, радикалы стремятся снизить градус риторики и антироссийский настрой, — заявил политолог Золотарев в интервью украинским СМИ.

Как ранее писал Лайф, президент США Дональда Трамп провёл короткую встречу в Белом Доме с украинским лидером Порошенко 20 июня. Он также встретился с вице-президентом Майком Пенсом, главой Госдепа Рексом Тиллерсоном и министром обороны США Джеймсом Мэттисом. Главными темами общения во время встреч стали вопросы поставки оружия на Украину, вопросы материально-технического сотрудничества, а также желание украинских властей получать американские энергоресурсы для украинских ТЭЦ и газотранспортной системы.