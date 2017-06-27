Марочко: Двое бойцов НМ ЛНР скончались от пыток диверсантов ВСУ

Кроме того, ещё четверых военнослужащих похитили и требуют выкуп с их родственников.

Официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко рассказал, что 24 июня украинская диверсионная группа проникла на территорию Луганской Народной Республики. Они напали на служащих подразделения тыла, которые доставляли продовольствие, на Бахмутской трассе.

— Двое военнослужащих были зверски убиты. Перед смертью они подверглись жестоким пыткам. Осмотр тел показал, наличие у каждого более десяти ножевых ран, — сообщил Марочко.

Ещё четверых служащих похитили, на них оказывается психологическое и физическое давление. Кроме того, похитители звонят их родственникам. ВСУ требуют, чтобы служащие ДНР сказали, что они якобы из России. От родственников же требуют подтвердить это в присутствии западных журналистов. Даже говорят, что предоставят бумаги, которые надо показать "для подтверждения".

— Чтобы сломать наших бойцов и заставить повторить ту ложь, которую Порошенко поведал президенту Франции, они не останавливаются ни перед чем, — отметил Марочко.

Он ещё раз подчеркнул, что похищенные военные — граждане ЛНР. Их призывали на службу военкоматы республики. Марочко обратился к международным правозащитным организациям за помощью в возвращении военнослужащих Народной милиции.

— Мы призываем все заинтересованные организации обратить внимание на бесчеловечную провокацию, совершённую киевскими властями, и их очередную попытку обмануть своих зарубежных партнёров, — сказал Марочко.