Путин прокомментировал слова врио главы Удмуртии о попытках протестов в регионе

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Путин прокомментировал слова врио главы Удмуртии о попытках протестов в регионе

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Президент РФ Владимир Путин. Фото: © РИА Новости/Алексей Никольский

По словам главы государства, население страны "имеет право проявить инициативу".

Врио главы Удмуртии Александр Бречалов рассказал президенту РФ Владимиру Путину, что в республике были попытки провести протесты 12 июня, идея которых не вызвала интереса у жителей. В ответ на слова Бречалова глава государства заявил, что все имеют право проявить инициативу.

— Все имеют право проявить инициативу, — заявил президент.

Напомним, сегодня в ходе посещения Ижевска Путин лично проверил аварийное жильё, о котором ему рассказала жительница региона в ходе прямой линии, и поручил Бречалову расселить наиболее нуждающихся до конца года.

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