Министерство нацбезопасности США собирается помочь в борьбе с вирусом Petya.A

МНБ внимательно следит за всеми сообщениями о кибератаках, охвативших не одно государство.

Министерство национальной безопасности (МНБ) США выразило готовность помочь в борьбе с вирусом-вымогателем Petya.A, от которого пострадало множество учреждений по всему миру.

— Министерство следит за сообщениями о кибератаках, которые затронули несколько глобальных субъектов, и координирует с нашими международными и отечественными партнёрами в сфере кибербезопасности. Мы готовы поддержать любые просьбы об оказании помощи, — сообщается в официальном заявлении ведомства.

В МНБ добавили, что после получения соответствующих запросов предоставит технический анализ и поддержу, однако всё будет происходить конфиденциально.

Как ранее сообщал Лайф, первый удар новый вирус-вымогатель под названием Petya.A нанёс по Украине. В результате массового заражения вирусом пострадали банковский, энергетический и транспортный секторы Украины. Потом вирус распространился на другие страны: Францию, Испанию, Швейцарию, Голландию, Данию, Польшу, Норвегию, Великобританию и Индию.