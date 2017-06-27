На мясокомбинате в Москве погиб рабочий

На Останкинском мясокомбинате на севере Москвы скончался рабочий.
На мужчину, который приехал на автопогрузчике на склад, упало несколько тяжёлых коробок с продукцией. 41-летний рабочий скончался на месте.
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