Ранее медики уже исключили у известного актёра перелом шейного отдела позвоночника.
Владимира Этуша перевели в нейрохирургию. Вчера сообщалось, что кумир миллионов россиян находится в нейрореанимации. Его госпитализировали после падения в стоматологической клинике Москвы.
Напомним, народный артист СССР получил ушиб шейного отдела позвоночника и сотрясение. Врачи клиники пришли на помощь артисту до приезда скорой.
Редакция Лайфа желает Владимиру Этушу скорейшего выздоровления.
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