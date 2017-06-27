Ранее медики уже исключили у известного актёра перелом шейного отдела позвоночника.

Владимира Этуша перевели в нейрохирургию. Вчера сообщалось, что кумир миллионов россиян находится в нейрореанимации. Его госпитализировали после падения в стоматологической клинике Москвы.

Напомним, народный артист СССР получил ушиб шейного отдела позвоночника и сотрясение. Врачи клиники пришли на помощь артисту до приезда скорой.

Редакция Лайфа желает Владимиру Этушу скорейшего выздоровления.